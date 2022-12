Coronavirus in Aserbaidschan: 72 neue Fälle, 68 Genesungen

Baku, 19. Dezember, AZERTAC

In Aserbaidschan sind am Sonntag, dem 18. Dezember 72 neue Fälle von Coronavirus identifiziert worden. 68 weitere Patienten sind wieder genesen. Am vergangenen Tag wurde kein Todesfall gemeldet, wie der operative Stab beim Ministerkabinett bekanntgibt.

Nach offiziellen Angaben gibt es insgesamt 825.409 bestätigte Fälle und 9.993 registrierte Todesfälle innerhalb des Landes, während 814.869 Patienten von dem Virus wieder genesen sind. Insgesamt stehen 547 Personen in Aserbaidschan unter Quarantäne. In der vergangenen Zeit wurden in Aserbaidschan insgesamt 7.407.349 Corona-Tests durchgeführt.

Am vergangenen Tag wurden 1.864 weitere Bürger auf das Virus getestet, um (COVID-19) zu identifizieren.