Coronavirus in Aserbaidschan: 946 Neuinfektionen, 228 Genesungen am Sonntag

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Aserbaidschan 946 neue Corona-Fälle registriert, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 49959 steigt. 7 weitere Menschen sind gestorben, was die Zahl der Todesfälle 671 erhöht. Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Sonntag mit.

228 weitere Patienten erholten sich von der Krankheit, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 41279 steigt.

Aserbaidschan behandelt derzeit 8009 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bis jetzt 1291534 Tests durchgeführt. Heute wurden 10037 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es.