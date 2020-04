Coronavirus in Aserbaidschan: Infiziertenzahl auf 926 Menschen gestiegen

Baku, 9. April, AZERTAC

In Aserbaidschan sind bei weiteren 104 Menschen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden.

AZERTAC zufolge erklärte dies der operative Stab beim Ministerkabinett gegenüber AZERTAC.

In Aserbaidschan wurden bisher 926 Infektionen gezählt, 9 Menschen sind an der Krankheit gestorben. 101 Patienten wurden geheilt nach Hause entlassen. Die Behandlung von weiteren 816 Corona-Patienten wird fortgesetzt. Bisher wurden in Aserbaidschan 57.371 Menschen mit Symptomen auf Coronavirus getestet, hieß es in der Mitteilung.