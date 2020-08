Coronavirus in Aserbaidschan: Operativer Stab meldet 193 neu bestätigte Fälle

Baku, 5. August, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Aserbaidschan 193 neue Fälle bestätigt worden, womit die Gesamtzahl auf 33.103 steigt. 3 weitere Patienten starben am vergangenen Tag. Der positive Trend, dass die Zahl der Genesene größer als die Neuinfizierte ist, hält an. 492 Corona-Patienten erholten sich wieder von der Krankheit.

Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Mittwoch mit.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 476 Menschen an der Lungenkrankheit. Bislang haben insgesamt 28. 408 Corona-Patienten die Krankheit überstanden.

Aserbaidschan behandelt derzeit 3787 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bis jetzt 759.1292 Tests durchgeführt. Heute wurden 7883 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.