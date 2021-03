Coronavirus in Brasilien: 1641 Todesfälle binnen 24 Stunden

Madrid, 4. März, AZERTAC

Innerhalb eines Tages sind in Brasilien 1641 Patienten an Covid-19 gestorben, womit die Zahl der Todesopfer auf 257.562 steigt. In den letzten 24 Stunden waren 59.925 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen nach offiziellen Angaben auf 10.647.845, wie das Madrider Büro von AZERTAC berichtet.

Brasilien ist nach den USA mit den meisten Corona-Infektionen weltweit. Aufgrund des Mangels bei den Impfstoffen wurden bisher etwa 3 Prozent der brasilianischen Bevölkerung geimpft.