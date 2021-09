Coronavirus in Frankreich: 14 534 Neuinfektionen, 120 Tote binnen 24 Stunden

Paris, 8. September, AZERTAC

Am vergangenen Tag wurden in Frankreich 14 534 neue Corona-Fälle gemeldet. In der letzten Woche wurden im Durchschnitt 13 316 Neuinfektionen täglich registriert. 120 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an der Lungenkrankheit. Damit stieg die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle auf 115 159, wie das AZERTAC-Büro in Paris unter Berufung auf die französische Behörde für Gesundheit mitteilte.

Derzeit werden 11 000 Personen auf Intensivstationen behandelt.

Seit Beginn der Impfkampagne haben 49.070.298 Bürger des Landes mindestens eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen, hieß es.