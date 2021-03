Coronavirus in Frankreich: 19 952 Neuinfektionen in 24 Stunden

Paris, 2. März, AZERTAC

Am vergangenen Tag wurden in Frankreich 19.952 neue Corona-Fälle gemeldet. 122 weitere Menschen starben am vergangenen Tag an der Lungenkrankheit. Damit stieg die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle auf 86 455, wie das AZERTAC-Büro in Paris unter Berufung auf die französische Behörde für Gesundheit mitteilt.

Derzeit werden 3 492 Personen auf Intensivstationen behandelt.

In den letzten 24 Stunden wurden 164 schwerkranke Patienten auf die Intensivstation eingewiesen. Seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember des vergangenen Jahres haben bislang 2.967.937 Millionen Menschen die erste und 1.582.433 weitere Menschen bereits die zweite Impfung erhalten. Der Pfizer / BioNtech-Impfstoff wird Berichten zufolge im Land verwendet.