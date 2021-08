Coronavirus in Frankreich: 51 Tote binnen 24 Stunden

Paris, 3. August, AZERTAC

Am vergangenen Tag wurden in Frankreich 7840 neue Corona-Fälle gemeldet. In den letzten drei Tagen wurden im Durchschnitt 21.794 Neuinfektionen täglich registriert. 51 weitere Menschen starben am vergangenen Tag an der Lungenkrankheit. Damit stieg die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle auf 111. 200, wie das AZERTAC-Büro in Paris unter Berufung auf die französische Behörde für Gesundheit mitteilt.

Derzeit werden 1232 Personen auf Intensivstationen behandelt.

Seit Beginn der Epidemie wurden 6.151. 803 Infektionen registriert. Mehr als 392. 000 Patienten wurden als geheilt eingestuft.