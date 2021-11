Coronavirus in Georgien: 5206 Neuinfektionen in 24 Stunden

Tiflis, 4. November, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden wurden in Georgien 53 Covid-19-Todesopfer, 5206 neue Fälle registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 738 171erhöht, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Website der georgischen Regierung stopgov.ge berichtete.

Am vergangenen Tag sind 4648 Patienten wieder genesen. Bisher “erholten“ sich in Georgien 678 288 Infizierte wieder von der Lungenkrankheit.

Bislang wurden 10 238 Todesfälle registriert.

Derzeit gibt es 49.491 aktive Coronavirus-Patienten im Land. 6648 von ihnen befinden sich in kritischem Zustand und werden in Krankenhäusern behandelt.

41.812 Personen mit leichten Corona-Symptomen setzen die Behandlung zu Hause fort, 37.137 weitere Menschen befinden sich nun in der Selbstisolation und 37 Menschen befinden sich in Quarantäne, hieß es.