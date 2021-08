Coronavirus in Georgien: Etwa 80 Prozent aller Neuinfektionen durch Ausbreitung der Delta-Variante verzeichnet

Tiflis, 5. August, AZERTAC

Etwa 80 Prozent aller Neuinfektionen seien durch die Ausbreitung der Delta-Variante in Georgien verzeichnet worden. Das sagte Paata Imnadze, stellvertretender Leiter des georgischen Nationalen Zentrums für die Kontrolle von Krankheiten und öffentliche Gesundheit.

Ihm zufolge habe sich die neue Delta-Variante des Coronavirus in Tiflis und Batumi

In den letzten 24 Stunden wurden in Georgien 38 Covid-19-Todesopfer, 3670 neue Fälle registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 436 573 erhöht.

Bislang wurden 5986 Todesfälle registriert. Georgien behandelt derzeit 37108 aktive Corona-Kranke.