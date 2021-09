Coronavirus in Georgien: Mehr geheilte als Infizierte

Tiflis, 9. September, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden wurden in Georgien 58 Covid-19-Todesopfer, 2 455 neue Fälle registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 572 948 erhöht, wie das georgische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die offizielle Website der georgischen Regierung stopgov.ge berichtete.

Am vergangenen Tag sind 531 764 Patienten wieder genesen. Bisher “erholten“ sich in Georgien 531 764 Infizierte wieder von der Lungenkrankheit.

Bislang wurden 8035 Todesfälle registriert, hieß es.

Derzeit gibt es 33 123 aktive Coronavirus-Patienten im Land.

Bisher wurden in Georgien 1.405.877 Bürger gegen COVID-19 geimpft.

Die Impfung in Georgien begann am 15. März.