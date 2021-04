Coronavirus in Griechenland. Mehr als 3200 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Athen, 9. April, AZERTAC

Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus hat in Griechenland die Marke von 288.230 erreicht.

In den letzten 24 Stunden gab es in Griechenland 3215 weitere bestätigte Infektionen, wie das AZERTAC-Büro unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Griechenland berichtet.

Seit Ausbruch der Pandemie starben in Griechenland insgesamt 8680 Menschen am Covid-19. Rund 266.813 Patienten "erholten" sich bislang von der Lungenkrankheit, hieß es.