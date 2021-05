Coronavirus in Indien: Zahl der Tote übersteigt 300 000

Peking, 24. Mai, AZERTAC

Mit 222 315 neuen Ansteckungsfällen in den letzten 24 Stunden ist die Gesamtzahl der bisher in Indien bestätigten Corona-Infektionen auf 26.752.000 gestiegen, wie das chinesische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Indien mitteilt.

4 454 Menschen starben am vergangenen Tag an den Folgen des Virus. Bisher gab es mehr als 300.000 Todesfälle. Indien behandelt derzeit 2,7 Millionen aktive Kranke, hieß es.

Indien rangiert an zweiter Stelle hinter den USA bei den weltweit höchsten Fallzahlen und an dritter Stelle hinter den USA und Brasilien bei den weltweit höchsten Todesfallzahlen.