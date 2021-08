Coronavirus in Kasachstan: Fast 8000 Neuinfektionen in 24 Stunden

Nur-Sultan, 7. August, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden seien in Kasachstan 7769 neue Corona-Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 618 513 erhöht, wie AZERTAC mitteilt.

7696 Patienten erholten sich am vergangenen Tag von der Lungenkrankheit, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 507 661steigt.

Am vergangenen Tag starben 129 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion und 26 an einer Lungenentzündung.