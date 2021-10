Coronavirus in Russland: 1163 Todesfälle in 24 Stunden

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Todesfälle im nördlichen Nachbarland Russland hat einen neuen Rekordwert erreicht. Am vergangenen Tag starben1163 Patienten an Covid-19, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 236 220 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

Binnen letzten 24 Stunden wurden 93 Todesfälle in Moskau, 76 in St. Petersburg und jeweils 42 in der Region Moskau und der Region Krasnodar registriert.

In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 39 849 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 8 432 000 erhöht.