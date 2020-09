Coronavirus in Russland: 4 995 Neuinfektionen in 24 Stunden

Moskau, 3. September, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind 4 995 weitere Menschen in Russland positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf eine 1.00 9 995 erhöht. 114 weitere Patienten sind an Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Russland auf 17.528, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete.

Bisher wurden in Russland 826.935 Corona-Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Russland behandelt derzeit 165.532 aktive Kranke. 2.300 Patienten befinden in einem kritischen Zustand.

Nach den USA, Brasilien und Indien ist Russland mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.