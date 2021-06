Coronavirus in Russland: 652 Tote in 24 Stunden

Baku, 29. Juni, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Todesfälle in Russland hat einen neuen Rekordwert erreicht.

Mit 652 Corona-Todesfällen innerhalb eines Tages wurde ein neuer Rekord seit Ausbruch der Pandemie registriert, wie AZERTAC unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Russland insgesamt 134 545 Todesfälle registriert.

In den letzten 24 Stunden wurden 121 Todesfälle in Moskau, 119 Todesfälle in St. Petersburg, 27 in der Region Nischni Nowgorod, jeweils 21 in der Republik Burjatien und in der Region Irkutsk und 18 in der Region Krasnodar registriert.

Russland behandelt derzeit 374 975 aktive Kranke.