Coronavirus in Russland: 8.246 Neuinfektionen, 5271 Genesungen

Moskau, 15. Juni, AZERTAC

Am vergangenen Tag sind 8.246 Menschen in Russland akut mit dem Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 537. 210 erhöht. 5271 Patienten erholten sich von der Krankheit. 143 weitere Patienten sind gestorben.

AZERTAC zufolge wurden in Russland nach offiziellen Angaben inzwischen 7091 Menschen gestorben, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde.

Bisher wurden mehr als 284.000 Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.