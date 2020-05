Coronavirus in Russland: 8.338 neue Infektionen, 161 Todesfälle

Moskau, 27. Mai, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich in Russland 8.338 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 161 Pstienten sind an der Lungenkrankheit gestorben. 11.079 Patienten wurden als geheilt eingestuft, wie das russische Büro von AZERTAC in Moskau mitteilte.

Nach dem Stand vom 27. Mai ist die Zahl der Corona-Infizierten in Russland auf 370.680 gestiegen. 142.208 Patienten erholten sich bisher von der Krankheit. Bislang wurden ca. 4.000 Todesfälle registriert.