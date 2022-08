Coronavirus in Russland: Zahl der Infizierte um 60 Prozent gestiegen

Moskau, 8. August, AZERTAC

Die Zahl der sich in Russland mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist in der vergangenen Woche um 60 Prozent gestiegen.

Am Sonntag, dem 7. August wurde bei 17.862 Russen die Viruskrankheit festgestellt. 1252 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. 8721 Corona-Patienten “erholten“ sich wieder und 45 Patienten starben an den Folgen des Virus, wie das russische Büro von AZERTAC in Moskau berichtete.

Ein durchschnittlicher Anstieg wurde in 15 Regionen Russlands sowie in Moskau und St. Petersburg verzeichnet.

Die Zahl der hospitalisierten Patienten stieg um 27,7 Prozent.