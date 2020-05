Coronavirus in Tadschikistan: 3424 Infizierte, 1575 Geheilte

Duschanbe, 28. Mai, AZERTAC

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Tadschikistan ist auf 3424 gestiegen.

Innerhalb von letzten zwei Tagen haben sich 324 weitere Menschen in diesem Land mit Covid-19 infiziert, wie das tadschikische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium dieses Landes berichtete.

Bisher wurden in Tadschikistan 3424 Corona-Infektionen nachgewiesen. Bislang sind 47 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. 1575 Menschen wurden bisher als geheilt nach Hause entlassen. Derzeit befinden sich in Tadschikistan 2501 Personen in Quarantäne.