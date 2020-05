Coronavirus in Tadschikistan: Binnen zwei Tagen ca.400 neue Infektionsfälle gemeldet

Duschanbe, 24. Mai, AZERTAC

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Tadschikistan ist auf 2738 gestiegen.

Innerhalb von zwei Tagen haben sich 388 weitere Menschen in diesem Land mit Covid-19 infiziert, wie das tadschikische Büro von AZERTAC berichtete.

Bisher wurden in Tadschikistan 2738 Corona-Infektionen nachgewiesen. Bislang sind 44 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. 1223 Menschen wurden bisher als geheilt nach Hause entlassen. Derzeit befinden sich in Tadschikistan 3928 Personen in Quarantäne.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der erste Corona-Fall in Tadschikistan am 30. April festgestellt wurde.