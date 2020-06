Coronavirus in Tadschikistan: Bisher 3930 Infektionsfälle nachgewiesen

Duschanbe, 1. Juni, AZERTAC

Bisher wurden in Tadschikistan 3930 Corona-Infektionsfälle nachgewiesen.

Am vorigen Tag haben sich 377 weitere Menschen in diesem Land mit Covid-19 infiziert, wie das tadschikische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium dieses Landes berichtete.

Bislang sind in Tadschikistan 47 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. 2004 Menschen wurden bisher als geheilt nach Hause entlassen. Derzeit befinden sich in Tadschikistan 1886 Personen in Quarantäne. In den letzten 10 Tagen des vorigen Monats wurden 680 tadschikische Bürger aus Russland nach Duschanbe zurückgeholt.