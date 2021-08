Coronavirus in Thailand: Fast 23 000 Neuinfektionen, 147 Tote in 24 Stunden

Peking, 12. August, AZERTAC

In Thailand sind seit Beginn der Coronapandemie 6942 Menschen mit dem Coronavirus gestorben.

Im Land wurden in den vergangenen 24 Stunden 22 782 neue Corona-Fälle registriert, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 839 771 steigt, teilte das chinesische Büro von AZERTAC mit.

147 Personen seien in den letzten 24 Stunden an der Lungenkrankheit gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 6942 erhöht.

Bisher wurden etwa 7% der Bevölkerung des Landes gegen COVID-19 geimpft. Bis Ende des Jahres will die Regierung 70 Prozent der Bevölkerung impfen.

Die Delta-Variante des Virus verbreitet sich rasant im Land.