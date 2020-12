Coronavirus in Ukraine: Mehr als 15 000 neue Fälle

Kiew, 4. Dezember, AZERTAC

Gestern sind in der befreundeten Ukraine 15.131 neue Ansteckungsfälle gemeldet worden, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 787.891 erhöht. Die meisten Fälle wurden in den Städten Kiew, Saporoshje, Odessa und Dnipropetrowsk registriert.

Das teilte der Gesundheitsminister der Ukraine Maksym Stepanov mit.

Bisher wurden 13. 195 (+235) Todesfälle registriert. 397. 809 (+13 383) Patienten wurden als geheilt eingestuft, so der Minister.

Die Ukraine behandelt derzeit 390.82 aktive Kranke, so Maksym Stepanov.