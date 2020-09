Coronavirus in Usbekistan: Mehr als 53.000 Infektionen

Taschkent, 23. September, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt in Usbekistan weiter an. In den letzten 24 Stunden wurden 506 neue Corona-Fälle registriert. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 53.051. Zwei Patienten seien gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer im Land auf 442 erhöht.

Innerhalb eines Tages erholten sich 618 weitere Patienten von dem Virus. Bisher wurden 49.224 Patienten als geheilt nach Hause entlassen, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Usbekistan mitteilt.

Usbekistan behandelt derzeit 3484 aktive Corona-Kranke, hieß es.