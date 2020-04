Coronavirus in den USA: Präsident Trump warnt vor "sehr, sehr schmerzhaften zwei Wochen" für das Land

Washington, 1. April, AZERTAC

Laut einer Bilanz der Johns Hopkins Universität lag die Zahl der Todesopfer in den USA aufgrund der Coronavirus-Pandemie am frühen Mittwoch bei über 4.000, mehr als doppelt so hoch wie vor drei Tagen.

Mehr als 40 Prozent der registrierten Todesfälle im Inland waren im Bundesstaat New York, wie die Daten von Johns Hopkins zeigten. Am Dienstag haben die Vereinigten Staaten die Zahl der Todesfälle in China überschritten, wo die Pandemie im Dezember auftrat, bevor sie sich weltweit ausbreitete.

Die Zahl der bestätigten US-Fälle hat 189.600 erreicht, die meisten weltweit, obwohl Italien und Spanien mehr Todesfälle verzeichnet haben, wie das US-Büro von AZERTAC berichtete.

Nachdem Präsident Donald Trump die Bedrohung durch das neue Coronavirus in den frühen Stadien des US-Ausbruchs zunächst heruntergespielt hatte, warnte er vor "sehr, sehr schmerzhaften zwei Wochen" für das Land am Dienstag.