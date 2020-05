Coronavirus in der Türkei: 1114 neue Infektionen, 55 weitere Tote

Ankara, 11. Mai, AZERTAC

Die bestätigten Fälle mit Neuinfektionen des Coronavirus in der Türkei haben binnen 24 Stunden um 1114 zugenommen und 55 weitere Menschen sind an Covid-19 verstorben, was die Zahl der Todesopfer auf 3841 insgesamt erhöht.

AZERTAC zufolge teilte dies der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am 11. Mai mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionsfälle mit dem Coronavirus in der Türkei belief sich laut der auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Grafik von Koca auf 139.771. In den letzten 24 Stunden sind 3089 Patienten wieder genesen. Die Gesamtzahl der wiederhergestellten Fälle beträgt damit laut offiziellen Bekanntmachungen 95.780.

Am vergangenen Tag 32.722 Tests wurden durchgeführt, wobei die Gesamtzahl der Tests damit 1.403.320 erreichte. Die Krankenhäuser behandeln derzeit 1126 Patienten auf Intensivstationen von denen 578 Patienten intubiert werden müssen. Die Türkei plant, repräsentative Massentests vor der Wiedereröffnung vom Tourismus an 150.000 Menschen im ganzen Land durchzuführen, um das Ausmaß der Ausbreitung des Coronavirus festzustellen. Es wird erwartet, dass die Testteams diese Woche aktiv werden und die Ergebnisse der Tests voraussichtlich in 15 bis 20 Tagen zur Verfügung stehen könnten, fügte er hinzu.

PCR- und Antikörpertests werden verwendet, um ein klareres Bild des Ausbruchszustands in der Türkei zu erhalten, sagte Koca kürzlich und fügte hinzu, dass diese 150.000 Menschen aus den rund 81 Millionen Einwohnern des Landes durch Stichprobenverfahren ausgewählt wurden. Für die Stichprobentests werden verschiedene Gruppen ausgewählt, basierend auf ihrem Alter, ihren Berufen, ihrem Wohnort und Menschen, die an überfüllten Orten arbeiten, so Koca.