Coronavirus in der Türkei: 3083 neue Infektionen und 117 Tote

Ankara, 22. April, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich 3083 weitere Menschen in der brüderlichen Türkei mit Covid-19 infiziert. Damit ist die Zahl der offiziell nachgewiesenen Infektionsfälle mit dem Coronavirus auf 98.674 gestiegen. AZERTAC zufolge teilte dies am Mittwoch der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca via Kurznachrichtendienst Twitter mit.

In den letzten 24 Stunden hat sich die Zahl der Todesfälle wegen Covid-19 um weitere 117 Opfer erhöht und sorgt damit für eine Gesamtzahl an Todesopfern des Virus von 2376. Damit ergab sich in den letzten 24 Stunden in der Türkei eine Sterblichkeitsrate von 3,8 Prozent.

In den letzten 24 Stunden erholten sich rund 1.559 Patienten, fügte Koca hinzu. Die Gesamtzahl der wiederhergestellten Fälle belief sich zum 21. April auf 16.477. Koca sagte auch, dass 37.535 Tests in den letzten 24 Stunden durchgeführt worden seien, wodurch die Gesamtzahl der Tests 750.944 erreichte.

Die Türkei behandelt derzeit 1.814 Patienten auf Intensivstationen muss 985 Patienten intubieren, fügte Koca hinzu.