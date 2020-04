Coronavirus in der Türkei: 78.546 Infizierte, 1769 Tote

Ankara, 18. April, AZERTAC

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca hat am frühen Freitagabend nach einer Videokonferenz des Wissenschaftsrats zur Bekämpfung des Coronavirus eine Erklärung abgegeben und die neuesten Fallzahlen in der Türkei vermeldet. Bis zum heutigen Tag haben sich 78.546 Menschen in der Türkei mit dem Coronavirus angesteckt, 1769 sind an der Krankheit verstorben.

In den letzten 24 Stunden seien 40.270 Tests durchgeführt worden, von denen 4353 ein positives Ergebnis gezeigt hätten. 126 Patienten starben am Freitag, 1542 konnten als geheilt entlassen werden. Die Sterblichkeitsrate in der Türkei liegt damit auf einem Tageslevel von 2,9 Prozent.

Sowohl die Zahl der Intensivpatienten als auch der Menschen, die intubiert werden mussten, sind von Donnerstag auf Freitag gefallen. Während es gestern 1854 Intensivpatienten und 1040 Intubierte gab, sanken die Zahlen auf 1845 bzw. 1014.