Coronavirus in der Türkei: 921 -Neuinfektionen am Samstag

Ankara, 26. Juli, AZERTAC

Die bestätigten Fälle an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der brüderlichen Türkei lagen in den vergangenen 24 Stunden bei 921 und sind damit im Vergleich zu Freitag wieder leicht gesunken. 16 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Dadurch steigt die Gesamtzahl der Todesopfer auf 5596 an, teilte der türkische Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca am 25. Juli via Social Media auf seinem Account beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei beläuft sich aktualisiert laut der auf Twitter veröffentlichten Infografik von Dr. Koca auf 225.173. 1103 Patienten haben sich in den letzten 24 Stunden erholt, sagte der Minister. Die Gesamtzahl der genesenen Patienten liegt damit bei 208.477.

Der Minister schrieb auch, dass am vergangenen Tag 43.312 Tests durchgeführt worden seien, womit die Gesamtzahl der Tests 4.532.672 erreichte. Die Türkei behandelt derzeit 1.252 Patienten auf Intensivstationen, von denen 386 Patienten intubiert werden müssen, so Koca.