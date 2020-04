Coronavirus in der Türkei: Mehr als 100.000 Infizierte, über 18.000 Genesene

Ankara, 23. April, AZERTAC

Am 23. April, dem Feiertag der Nationalen Souveränität und Kinder in der brüderlichen Türkei, hat die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten erstmals die 100.000er Marke durchbrochen. 101.790 Menschen haben sich mit der Lungenkrankheit Covid-19 angesteckt, 2491 Patienten starben. Die Sterblichkeitsrate der letzten 24 Stunden lag gemessen an den Neuinfektionen mit dem Virus bei 3,7 Prozent.

"Heute sind wir in einem besseren Zustand als gestern." – bei 40.062 durchgeführten Tests am Donnerstag fielen 3116 der Tests auf das Coronavirus positiv aus. 115 Menschen starben in den letzten 24 Stunden, schrieb der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca über den Kurznachrichtendienst.

Bis zum heutigen Tag wurden laut offiziellen Quellen 791.906 Coronavirus-Tests in der Türkei durchgeführt. 2014 Patienten konnten am Donnerstag als geheilt nach Hause entlassen werden, womit die Zahl der Genesene auf insgesamt 18.491 gestiegen sei. Die Zahl der Intensivpatienten und Patienten, die beatmet werden müssen, blieb weiterhin nahezu gleich zum Vortag.