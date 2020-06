Coronavirus in der Türkei: Neuinfektionen bei knapp unter 1000

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Türkei lag am Montag in der Türkei bei 989 nach 39.361 durchgeführten Tests. 19 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an Covid-19, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkischen Massenmedien berichtet.

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: "Bei den Fallzahlen gibt es Bewegungen, die durch Schutzmaske und Beachtung der Abstandsregeln der Weg abgeschnitten werden kann."

Die Zahl der Geheilten lag am Montag bei 3411, was einem Anstieg von 764 gesundeten Patienten entspricht. Während die Zahl der Intensivpatienten leicht gestiegen ist, sind weniger Patienten auf ein Beatmungsgerät angewiesen als noch gestern.

Gesundheitsminister Koca schloss sein tägliches Posting mit einer Warnung: "Wenn die Maßnahmen nachlassen, steigt das Risiko".