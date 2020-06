Coronavirus in der Türkei: Neuinfektionen unter 800

Ankara, 2. Juni, AZERTAC

Die Fallzahlen mit Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus in der brüderlichen Türkei gehen weiter zurück. In den letzten 24 Stunden gab es in der Türkei 786 neue bestätigte Fälle bei 32.325 durchgeführten Tests. 22 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19.

974 Menschen wurden am Dienstag als geheilt entlassen, womit mittlerweile 129.921 Menschen von 165.555 Infizierten die Krankheit überstanden haben. 4585 Menschen starben bis heute an dem neuartigen Sars-CoV-2-Virus.

Wie der türkische Gesundheitsminister Koca in seinem Posting auf dem Kurznachrichtendienst Twitter unterstrich, sinkt auch die Zahl der Fälle auf den Intensivstationen (633) und an Beatmungsgeräten.