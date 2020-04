Coronavirus in der Türkei: Weniger neue Fälle, mehr Geheilte

Ankara, 27. April, AZERTAC

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca hat am Montag die neusten Zahlen zu den Infektionen mit dem Coronavirus in der brüderlichen Türkei bekanntgegeben, wie das AZERTAC-Büro in Ankara mitteilte.

Die Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten in der Türkei steigen zwar immer noch, aber in kleineren Schritten. Am Montag wurden 2131 neue Fälle gemeldet, rund 200 weniger als am Sonntag. Damit liegt die Zahl der Corona-Fälle in der Türkei momentan bei 112.261. 2900 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19, 95 davon am Montag. Damit lag die Sterblichkeitsrate der letzten 24 Stunden bei 4,46 Prozent, fügte er hinzu.

Die Zahl der Geheilten war seit Beginn der Pandemie noch nie so hoch wie am Montag: 4651 Patienten konnten als geheilt entlassen werden, womit bisher 33.791 Menschen die Krankheit überstanden haben. Auch die Zahl der Patienten auf der Intensivstation und an Beatmungsgeräten sinkt weiterhin: Intubierte von 883 auf 822, Intensivpatienten von 1776 auf 1736. Auch sei der Bedarf an Tests weiterhin gefallen, sodass am Montag nur 20143 gemacht werden mussten, sagte Fahrettin Koca.

Der türkische Gesundheitsminister wies trotzdem – oder gerade wegen der sinkenden Zahlen – darauf hin, dass man die bisherigen "Erfolge nicht riskieren sollte".