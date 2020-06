Coronavirus in der Türkei: Zahl der täglichen Neuinfektionen unter 900

Ankara, 1. Juni, AZERTAC

Die offiziell bestätigten Fälle des Coronavirus in der brüderlichen Türkei haben in den letzten 24 Stunden um 839 zugenommen, 25 Patienten sind an Covid-19 gestorben. Dadurch kletterte die Gesamtzahl der Todesopfer auf 4540, teilte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am 31. Mai über seinen Account auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei belief sich laut der auf Twitter veröffentlichten Grafik von Gesundheitsminister Koca auf 163.942. Rund 989 Patienten haben sich in den letzten 24 Stunden von der tödlichen Krankheit erholt. Die Gesamtzahl der genesenen Patienten in der Türkei beträgt damit nach offiziellen Zahlen 127.973.

Minister Koca teilte in seinem Tweet auch mit, dass am vorigen Tag 35.600 Tests durchgeführt wurden, wodurch die Gesamtzahl der Tests die Marke von zwei Millionen überschritt und 2.039.194 erreichte. Die Türkei behandelt derzeit 648 Patienten auf Intensivstationen, von denen 287 Patienten intubiert werden müssen.