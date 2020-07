Coronavirus in der Türkei: Zahlen bei Neuinfektionen gestiegen

Baku, 24. Juli, AZERTAC

Die bestätigten Fälle des Coronavirus in der brüderlichen Türkei haben in den letzten 24 Stunden um 937 zugenommen, 17 weitere Menschen sind an Covid-19 gestorben. Das lässt die Zahl der Todesopfer auf 5580 steigen, schrieb der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am 24. Juli auf seinem Social-Media-Account bei Twitter.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei belief sich laut der auf Twitter veröffentlichten Infografik von Dr. Koca auf 224.252. 1009 Patienten haben sich in den letzten 24 Stunden von der Krankheit erholt, sagte der Minister. Die Gesamtzahl der genesenen Personen beläuft sich damit auf 207.374.

Am vergangenen Tag wurden 42.986 Tests durchgeführt. Damit steigt die Gesamtzahl der Tests auf 4.489.360. Die Türkei behandelt derzeit 1248 Patienten auf Intensivstationen, von denen 379 Patienten intubiert werden, fügte Minister Koca hinzu.