Coronavirus in der Türkei -Pandemie: 1141 Menschen infiziert, 32 Patienten gestorben

Ankara, 24. Mai, AZERTAC

Die bestätigten Fälle des Coronavirus in der Türkei haben in den letzten 24 Stunden um 1141 zugenommen und wie gestern sind auch heute am Sonntag 32 weitere Menschen an Covid-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 4340 erhöht, teilte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am 24. Mai auf seinem Account auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Aktive Fälle des Coronavirus hat die Türkei nach den Zahlen des türkischen Gesundheitsministeriums derzeit 33.793.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei belief sich laut der auf Twitter veröffentlichten Grafik von Gesundheitsminister Koca auf 156.827. Rund 1092 Patienten haben sich in den letzten 24 Stunden erholt und damit lag die Zahl der Neuinfektionen erneut über der Zahl der Genesenen. Die Gesamtzahl der wiederhergestellten Fälle betrug 118.694. Damit liegt die Zahl der aktiven Fälle des Coronavirus bei 33.793.

Koca sagte auch, dass am vergangenen Tag 24.589 Tests durchgeführt wurden, wodurch die Gesamtzahl der Tests 1.832.262 erreichte. Die Türkei behandelt derzeit 769 Patienten auf Intensivstationen, von denen 385 intubierte Patienten sind.