Coronavirus in der Ukraine: 151 Todesopfer in 24 Stunden

Kiew, 27. Februar, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der befreundeten Ukraine 8172 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen nach dem Stand vom 25. Februar auf 1.342.016. Seit Ausbruch der Pandemie wurden bislang 1.168.321 Menschen als geheilt eingestuft. Am vergangenen Tag wurden 3049 Personen ins Krankenhaus eingewiesen.

Das teilte das Gesundheitsministerium in der Ukraine mit, wie das ukrainische Büro von AZERTAC berichtet.

151 Menschen starben binnen 24 Stunden an der Lungenkrankheit.

Bisher wurden insgesamt 25.893 Todesfälle registriert, hieß es weiter.