Coronavirus in der Ukraine: 71.056 Fälle, 1709 Todesfälle

Kiew, 1. August, AZERTAC

In der befreundeten Ukraine gab es erneut eine Zunahme der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In den vergangenen 24 Stunden sei rund 1172 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 71.056 erhöht, 16 Menschen starben an der Lungenkrankheit, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium der Ukraine berichtet.

Bisher wurden in der Ukraine insgesamt 1709 Todesfälle gemeldet. 39.308 Patienten gelten mittlerweile als genesen, hieß es im Bericht weiter.