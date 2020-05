Coronavirus weltweit: Binnen 24 Stunden mehr als 110.000 Neuinfektionen gemeldet

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Weltweit wurden mittlerweile 5. 103. 006 Infektionen und rund 333.401 Todesfälle registriert. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 110.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der weltweiten Corona-Fälle verdoppelte sich innerhalb eines Monats. Alleine in den vergangenen drei Tagen wurden mehr als 250.000 neue Infektionen gemeldet. Das gab die Weltgesundheitsorganisation am Samstag bekannt.

Der größte Anstieg der Fallzahlen wird derzeit in Lateinamerika und der Karibik beobachtet. Dort wurden am Freitag 33.719 neue Corona-Fälle gemeldet. Die WHO hatte Südamerika am Freitag als "neues Epizentrum der Krankheit" bezeichnet. Hier wurden bisher 2.282.488 Fälle nachgewiesen. Insgesamt liegt die Zahl der amtlich mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle damit bei 135.184.

Nach wie vor sind die Vereinigten Staaten besonders betroffen. Dort gelten inzwischen 1.547.973 Menschen als infiziert Die Zahl der neuen Virus-Toten in den USA steigt wieder deutlicher als in den Vortagen an. Zuletzt habe es 1852 neue Fälle gegeben, teilt das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) mit. Am Freitag waren es 1089 gewesen, am Donnerstag 1397. Insgesamt liegt die Zahl der amtlich mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle damit bei 96.002.

An zweiter Stelle folgt Russland mit einer Infiziertenzahl von 335.882. In Brasilien liegt die Zahl bei 310.087. In Großbritannien wurden bisher 254.199, in Spanien 234.824, in Italien 228.658, in Deutschland 177.850, in der Türkei 154.500, in Frankreich 141.949 und im Iran 131.652 Fälle gemeldet.