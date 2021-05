Coronavirus weltweit: Fast 550 Neuinfektionen in 24 Stunden

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Weltweit gibt es derzeit 168 599 045 nachgewiesene Corona-Infektionen.

Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor, wie AZERTAC mitteilt.

Dem Bericht zufolge waren am vergangenen Tag 545 102 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 12 406 Menschen sind in den letzten 24 Stunden an den Folgen des Virus gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesfälle auf 3 507 477 steigt.

Die USA rangiert mit 32 869 009 nachgewiesenen Infektionen an erster Stelle bei den weltweit höchsten Fallzahlen, gefolgt von Indien mit 27 555 457 Infektionen. Brasilien rangiert mit 16 274 695 Fällen an dritter Stelle, gefolgt von Frankreich (5 535 701) und Russland (5 044 459).

Seit Ausbruch d er Pandemie wurden in Großbritannien 4.473.681, in Italien 4.205.970, in Deutschland 3.669.870, in Spanien 3.663.176 und in Argentinien 3.622.135 Ansteckungsfälle registriert, hieß es im Bericht weiter.