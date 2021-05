Coronavirus weltweit: Mehr als 12000 Tote binnen 24 Stunden

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Weltweit gibt es derzeit 161,51 Millionen nachgewiesene Corona-Infektionen.

Das geht aus einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor, wie AZERTAC mitteilt.

Dem Bericht zufolge waren am vergangenen Tag mehr als 677.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 12.000 Menschen sind in den letzten 24 Stunden an den Folgen des Virus gestorben.