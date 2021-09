Coronavirus weltweit: Mehr als 512 000 neue Ansteckungsfälle in 24 Stunden

Baku, 15. September, AZERTAC

Weltweit gibt es derzeit mehr als 226 629 709 nachgewiesene Corona-Infektionen, wie AZERTAC unter Berufung auf die Webseite “worldometers.info“ mitteilt.

Am vergangenen Tag infizierten sich 512 659 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus 8 895 weitere Menschen starben in letzten 24 Stunden.

Seit Ausbruch der Pandemie starben insgesamt 4 661 639 Menschen an den Folgen des Virus.

Das Coronavirus hat sich dabei auf dem gesamten Erdball verbreitet. Einige Länder, wie die USA, Indien und Brasilien, sind besonders stark betroffen.

Die USA rangiert mit 42,2 Millionen Infektionen an erster Stelle bei den weltweit höchsten Fallzahlen, gefolgt von Indien mit 33,3 Millionen Infektionen. Brasilien liegt auf dem Platz drei hinter den USA und Indien bei den weltweit höchsten Fallzahlen. Seit Beginn der Pandemie registriert dieses Land 21 Millionen Fälle.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Großbritannien insgesamt 7,2 Millionen Großbritannien, in Russland 7,1 Millionen, in Frankreich 6,9 Millionen und in der Türkei 6,7 Millionen Ansteckungsfälle gemeldet, hieß es.