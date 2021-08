Coronavrius in Litauen: 649 Neuinfektionen in 24 Stunden

Vilnius, 25. August, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Litauen bei 14017 Tests 649 Neuinfektionen festgestellt worden.

Wie das AZERTAC-Büro in Litauen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium dieses Landes mitteilt, starben bisher in Litauen insgesamt 4505 an der Lungenkrankheit.

Bisher "erholten" sich 277 592 Menschen von Covid-19. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden in Litauen insgesamt 4. 350. 868 Corona-Tests durchgeführt.