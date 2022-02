Coronavrius in Litauen: 7 538 Neuinfektionen in 24 Stunden

Vilnius, 8. Februar, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Litauen hat einen neuen Rekordwert erreicht.

In den letzten 24 Stunden wurden im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus in Litauen 7 538 Neuinfektionen gemeldet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Ansteckungsfälle auf 756 200 erhöht.

Wie das AZERTAC-Büro in Litauen unter Berufung auf die lokale Presse mitteilt, sind 11 weitere Menschen am vergangenen Tag im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

In den Krankenhäusern des Landes gibt es derzeit 1577 aktive Corona-Patienten, von denen 102 auf der Intensivstation behandelt werden.

Seit Ausbruch der Pandemie starben in Litauen insgesamt 8000 Menschen an der Lungenkrankheit, hieß es im Pressebericht weiter.