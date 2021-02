Coronazahlen Japan aktuell: Zahl der Infektionen in Rumänien überschreitet Marke von 400 000

Tokio, 5. Februar, AZERTAC

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Japan hat die Marke von 400 000 überschritten.

Binnen eines Tages wurden 2576 Neuinfektionen registriert. 104 weitere Patienten sind an der Lungenkrankheit gestorben.

Das geht aus einem Bericht des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und sozialen Schutz hervor, wie das japanische Büro von AZERTAC mitteilt.

Seit Ausbruch der Pandemie starben in Japan 6189 Menschen an Covid-19. Derzeit befinden sich 892 Patienten in einem kritischen Zustand, hieß es weiter.