Coronazahlen in Usbekistan: 304 neue Infektionen, 5 Todesfälle

Taschkent, 3. August, AZERTAC

Während des Tages seien in Usbekistan 304 neue Corona-Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 42 635 erhöht. 5 weitere Patienten seien gestorben, womit die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer auf 329 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Usbekistan mitteilt.

In den letzten 24 Stunden seien 219 Patienten wieder genesen.

Usbekistan behandelt derzeit 2421 aktive Corona-Kranke. 365 von ihnen befinden sich in einem schweren und 176 in einem kritischen Zustand, hieß es im Bericht des Gesundheitsministeriums weiter.