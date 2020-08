Coronazahlen in Usbekistan: 679 neue Fälle und 14 Todesfälle in 24 Stunden

Taschkent, 12. August, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden seien in Usbekistan 679 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 32. 215 erhöht. 14 weitere Patienten sind gestorben, womit die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer auf 208 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Gesundheitsministeriums von Usbekistan berichtet.

Die Therapie von 7917 aktiven Corona-Kranken werden fortgesetzt . 308 von ihnen befinden sich in einem schweren und 428 in einem kritischen Gesundheitszustand.

Die Beschränkungen gelten noch bis zum 15. August, hieß es im Bericht weiter.