Coronazahlen in der Türkei: 1226 neue Ansteckungsfälle am Freitag

Baku, 14. August, AZERTAC

Die bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in der Türkei haben in den vergangenen 24 Stunden um 1226 zugenommen. 22 Patienten sind gestorben, womit die Zahl der Todesopfer auf 5934 steigt. AZERTAC zufolge teilte das der türkische Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca am Freitag über seinen Account beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei beläuft sich auf 246.861. Binnen letzten 24 Stunden haben sich 923 Patienten von der Krankheit erholt, was die Gesamtzahl der Genesenen auf 228.980 erhöht. Dr. Koca meldete zudem, dass am vergangenen Tag 70.192 Tests durchgeführt wurden. Bisher wurden 5.592.072 Menschen auf das Virus getestet.